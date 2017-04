Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr ist es in Leinfelden an der

Stadtbahnhaltestelle Fasanenweg zu einer Rangelei zwischen den

Fahrscheinprüfern und einem Schwarzfahrer gekommen. Vorausgegangen

war die Kontrolle eines 24-jährigen Fahrgasts, der in der Bahn keine

gültige Fahrkarte vorweisen konnte und beim Aussteigen an der

Haltestelle versuchte, sich der Personalienerhebung durch das

Prüfpersonal zu entziehen. Durch das beherzte Eingreifen eines

Fahrgasts konnten die Fahrscheinprüfer unterstützt und der renitente

Schwarzfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Zur

Aufhellung des Gesamtsachverhalts werden mögliche Zeugen gebeten,

sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Tel. 0711 / 70913 zu

melden.

