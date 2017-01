Plochingen (red) - Am Montagnachmittag wurde die Plochinger Feuerwehr alarmiert und zur Fischerhütte in den Filsweg gerufen. Ein Schwan war auf der Fils eingefroren und kam nicht mehr von alleine weg.

Die Feuerwehrmänner, die mit drei Fahrzeugen und einem Boot anrückten, zogen sich Überlebensanzüge an und gingen in Richtung Fils. Der Schwan bekam die Aufregung an Land wohl mit und konnte sich dann selbstständig befreien. Er watschelte gemütlich über das Eis in Richtung des fließenden Gewässers. Die Feuerwehr und die Polizei konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.

