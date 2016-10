Kirchheim (pol) - Ein Brandalarm und aufsteigender Rauch hat am Montag, gegen 11.30 Uhr, an der Schule in der Jesinger Halde für Aufregung gesorgt. Der Schulbetrieb war laut Polizei in vollem Gange, als der Alarm losging. Alle Schüler und Lehrer verließen das Gebäude und sammelten sich im Schulhof. Die Feuerwehr Kirchheim, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte aber schnell Entwarnung geben. Ein Rohr im Heizraum war geborsten. Der aufsteigende Wasserdampf, der wie Rauch aussah, hatte den Feuermelder ausgelöst. Ein Brand oder eine Brandgefahr hatte zu keiner Zeit bestanden. Alle Schüler und Lehrkräfte konnten wieder zurück in die Klassenzimmer.

