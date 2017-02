Esslingen (pol) - Eine 14-jährige Schülerin hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf dem Zollberg so schwere Verletzungen erlitten, dass sie stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Eine 83-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Opel gegen 8.45 Uhr den Jusiweg in Richtung Achalmstraße.

Kurz vor der Einmündung übersah die Autofahrerin die auf dem dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links über die Straße laufende Jugendliche. Die 14-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Nach einer ärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.