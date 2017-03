Esslingen (pol) - Eine wahre Schrottlaube ist am Dienstagnachmittag von der Verkehrspolizei in Esslingen aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 55-Jähriger war mit seinem Fahrzeug kurz vor 17 Uhr in eine Polizeikontrolle in der Eberspächer Straße gefahren. Die Beamten trauten nach eigenen Aussagen ihren Augen kaum: Beide Vorderreifen des Autos waren komplett abgefahren, aus einem trat sogar schon Luft aus. Das Fenster in der Fahrertür fehlte gänzlich. Auch die Bremsen wiesen gravierende Mängel auf. Die Hauptuntersuchung wäre bereits im Oktober vergangenen Jahres fällig gewesen, so dass das Auto einem Sachverständigen vorgestellt wurde. Der Gutachter fand weitere erhebliche Mängel an dem Wagen. Der Besitzer am Abend entschloss sich daraufhin, das Fahrzeug stehenzulassen und einen Vertrag zur Verschrottung zu unterschreiben.

