Nürtingen (pol) – Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen einen 26-Jährigen und eine 17-Jährige. Der alkoholisierte Mann hatte versucht, mit seiner Begleiterin am Samstagabend in eine Asylbewerberunterkunft zu gelangen. Das Duo wurde laut Polizei vom Sicherheitsdienst abgewiesen. Daraufhin zog der 26-Jährige eine Stahlrute und schlug drohend gegen Hausmauern. Beide flüchteten dann in einen Hinterhof, wo sie dennoch von der Polizei festgenommen und durchsucht wurden. Die Polizei fand eine verbotenen Stahlrute und eine unerlaubt mitgeführte, geladene Schreckschusswaffe.

