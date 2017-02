Esslingen (pol) - Die Serie an beschädigten Cabrios in Esslingen geht weiter. Nachdem an einem Mini in der Schorndorfer Straße am Sonntagabend das Verdeck aufgeschlitzt und aus dem Inneren zwei Taschen entwendet worden war, ist am Montagvormittag die Meldung über ein weiteres beschädigtes Fahrzeug bei der Polizei eingegangen. Ein bislang unbekannter Täter hatte an einem VW Golf Cabriolet in der Geschwister-Scholl-Straße im Stadtteil St. Bernhardt das Verdeck an zwei Stellen beschädigt. Die Tatzeit war zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, bis Montagvormittag 10.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Verständigung über den Notruf 110, wenn sich Personen an Fahrzeugen zu schaffen machen. Weiterhin sollten Fahrzeuge mit einem Verdeck, wenn möglich, in einer Garage abgestellt werden.

