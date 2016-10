Kirchheim (pol) - Eine Betreuerin einer Jugendeinrichtung teilte dem Polizeirevier Kirchheim mit, dass in einem Zimmer eine größere Menge an Tabak festgestellt werden konnte. Das Diebesgut konnte einem Einbruch in

einem Verbrauchermarkt in Weilheim zugeordnet werden, welche vorherige Nacht begangen worden ist. Durch umfangreiche Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim konnten zwei 16-jährige Täter ermittelt

werden. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte einem der Täter noch ein Fahrraddiebstahl bzw. eine Fundunterschlagung nachgewiesen werden. Ob auf das Konto der beiden 16-Jährigen noch weitere Straftaten gehen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

