Kreis Esslingen (pol) - Der erste Wintereinbruch zu Beginn des neuen Jahres hat am Montag im zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Die Beamten mussten in der Zeit zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in den drei Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen rund 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Der Schwerpunkt der Unfälle lag mit etwa der Hälfte im Kreis Reutlingen. Fünf Personen haben sich leichte Verletzungen zugezogen, wobei eine Verletzte vorsorglich zur Beobachtung in einer Klinik stationär aufgenommen worden ist. In den meisten Fällen gab es lediglich geringen Blechschaden, als die Fahrzeug-Lenker auf den schneebedeckten Fahrbahnen gegen geparkte Autos, gegen Verkehrszeichen oder in den Graben rutschten. Die Streudienste waren auf die angekündigte Schneefront gut vorbereitet und mit allen verfügbaren Kräften sofort ausgerückt.

Im Straßengraben endete die Fahrt eines 25-Jährigen kurz nach 13 Uhr auf der B 297 zwischen Kirchheim und Nürtingen. Der junge Mann war mit seinem Smart auf der Bundesstraße kurz vor Reudern unterwegs, als er an der dortigen Steigung zu viel Gas gab. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und kippte im parallel verlaufenden Graben um. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Anzeige

Kurz vor Mitternacht hat sich noch ein witterungsbedingter Verkehrsunfall zwischen Nellingen und Ruit ereignet. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Opel die L 1200 und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr den Grünstreifen und überschlug sich im angrenzenden Acker. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte selbstständig einen Abschleppwagen verständigen. An dem alten Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

Glück im Unglück hatte eine Motorradfahrerin in Weilheim, als sie bei einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden SUV lediglich leichte Verletzungen erlitten hat. Die 41-jährige Frau befuhr mit ihrem Leichtkraftrad kurz nach elf Uhr die Egelsbergstraße in Weilheim. Auf Höhe der Egelsbergbrücke rutschte sie auf einem vereisten Straßenabschnitt in den Gegenverkehr und prallte gegen den entgegenkommenden Opel einer 64-Jährigen. Die Unfallverursacherin hat sich ersten Erkenntnissen nach Prellungen und eine Fußverletzung zugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.