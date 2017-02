Leinfelden-Echterdingen (pol) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße im Stadtteil Echterdingen ist ein noch Unbekannter am Montag, zwischen 16.45 Uhr und 19.15 Uhr, eingebrochen, so die Polizei. Über den Balkon der Erdgeschosswohnung und das Einschlagen der Terrassentüre verschaffte sich der Einbrecher Zugang zur Wohnung. In der Wohnung durchwühlte er in allen Räumen sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei neben diversem Damenschmuck auch ein schwarzes Laptop der Marke Medion in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er bislang unerkannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. In diesem Zusammenhang fahndet der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen auch nach einem bislang unbekannten Mann, der gegen 16.45 Uhr auf dem Grundstück des Hauses aufgefallen war. Der Unbekannte wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er war bekleidet mit einer grauen Hose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und hellen Schuhen. Er trug zudem eine Schildkappe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711/90377-0

Anzeige