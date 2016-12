Filderstadt-Harthausen (pol) - Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Wolfschlugener Straßer eingestiegen ist, so die Polizei. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Haus. Hier durchwühlte er in allen Räumen sämtliche Schränke, Schubladen und Behältnisse, wobei ihm Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände fielen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend aus dem Staub. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

