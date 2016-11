Leinfelden-Echterdingen (pol) - Im Laufe des Montags ist ein unbekannter Krimineller in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buchenwaldstraße eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher zwischen 8 und 23.20 Uhr Zutritt in die Wohnung, in der er auf der Suche nach möglicher Beute das Mobiliar durchsuchte.

Als die Tat in der Nacht entdeckt wurde, war der Unbekannte bereits mit Schmuck und Bargeld verschwunden. Der von ihm angerichtete Schaden wird auf 2 500 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen noch nicht vor.