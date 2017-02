Reichenbach (pol) - Auf Schmuck hatten es drei noch Unbekannte abgesehen, die von Montag 14.45 Uhr und Dienstag, 7.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Baltmannsweiler Straße eingebrochen sind, so die Polizei. Zunächst brachen sie ein Fenster zur Garage auf. Nachdem sie so aber nicht ins Gebäude kamen, wuchteten sie eine weitere Türe auf und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Verschlossene Schubladen oder Schränke wuchteten sie mit brachialer Gewalt auf. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihnen dabei Schmuck in noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/95510 um Hinweise.

