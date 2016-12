Aichwald-Krummhardt (pol) - Ein Unbekannter ist am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schönbühlstraße eingebrochen. Über eine im Untergeschoß liegende Haustüre verschaffte sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei Zutritt zum Gebäude. Hier durchsuchte er im gesamten Haus, in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Dabei fiel ihm Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände, mit dem er flüchtete. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

