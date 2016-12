Aichwald-Krummhardt (pol) - Durch das Aufhebeln der Terrassentüre hat sich ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Karlstraße verschafft, so die Polizei. Nachdem er so ins Gebäude gelangt war, durchwühlte er in mehreren Räumen die Kommoden und Schubladen nach Wertvollem. Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise.

