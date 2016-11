Leinfelden-Echteridngen (pol) - Im Laufe des Mittwochs ist in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 10 Uhr und 19.50 Uhr. Der Einbrecher hebelte die im Hochparterre gelegene Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung, wo er nach Wertsachen suchte. Mit diversen Schmuckstücken verließ er die Wohnung unerkannt wieder. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro.

