Plochingen (pol) - Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ist am Donnerstag, zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr, aus einer Wohnung am Teckplatz in Plochingen gestohlen worden. Zu der Zeit war die Hausbewohnerin in ihrem Garten beim Arbeiten. Den polizeilichen Ermittlungen zu Folge nutzte der Dieb die Gelegenheit und betrat durch die offenstehende Garage das Haus. Über die unverschlossene Tür gelangte er laut Polizei in die Wohnung und ließ dort den Schmuck mitgehen. Auf dem gleichen Weg flüchtete er dann mit seiner Beute unerkannt. Gegen 12.30 Uhr war in dem Wohngebiet ein Bettler aufgefallen, der mit einer so genannten Bettelkarte unterwegs war, an den Häusern klingelte und auch am Haus der Bestohlenen gesehen wurde. Der Mann soll etwa 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,60 Meter groß, hatte dunkle, kurzen Haare, einen Dreitagebart und einen dunklen Teint. Er wirkte insgesamt ungepflegt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um sachdienliche Hinweise.

