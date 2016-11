Denkendorf (pol) - Aufgrund eines stark verrauchten Treppenhauses ist am Martinstag kurz vor Mitternacht die Feuerwehr in ein Wohngebäude im Heerweg in Denkendorf gerufen worden. Die Ursache konnte im Keller, nach Aufbrechen einer Holztür, an einem Elektroboiler festgestellt werden. An dem Gerät war es aufgrund eines technischen Defekts zum Schmorbrand gekommen. Von den drei Hausbewohnern, die sich eigenständig aus dem Gefahrenbereich begeben konnten, wurden zunächst ein 71-jähriger Mann und eine 75-jährige weibliche Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik verbracht. Glücklicherweise konnten beide Patienten die Klinik noch in der Nacht wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren 35 Kräfte der Feuerwehr Denkendorf mit 6 Fahrzeugen sowie zwei Besatzungen des Rettungsdienstes vor Ort.

