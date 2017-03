Nürtingen (pol) - Am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Nürtingen, nachdem die Bewohnerin eines Reihenmittelhauses in der Wilhemstraße eine Pfanne mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich das Öl, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Wohnungsinhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Garten befand, bemerkte dies nach Angaben der Polizei und löschte den Brand noch vor Eintreffen der von ihr alarmierten Feuerwehr mit einer Decke. Das Wohnhaus wurde anschließend durch die Feuerwehr, die mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, belüftet. Ein Schaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

