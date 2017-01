Nürtingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Kornbeckstraße entstanden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses. Ein 22-Jähriger aus Großbettlingen bog mit seinem Fiat von der Kornbeckstraße auf den mit Schnee und Eis bedeckten Parkplatz ein und bremste. In der Folge rutschte er gegen einen ordnungsgemäß dort parkenden Daimler eines 42-Jährigen aus Nürtingen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Unfallverursacher zwar Winterreifen montiert hatte, diese aber teilweise nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm aufwiesen.

