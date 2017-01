Wendlingen (pol) - Ein 49-jähriger Dacia-Fahrer ist am Freitagnachmittag um 15 Uhr in der Heinrich-Otto-Straße von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Ein Zeuge teilte zuvor mit, dass der PKW auf der B10 und auf der B313 in Schlangenlinien gefahren sein soll. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Person fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,5 Promille. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

