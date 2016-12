Stuttgart (pol) – Der Schlaf mag erholsam gewesen sein, kam einen 20-Jährigen aber teuer zu stehen. Er schlief am zweiten Weihnachtsfeiertag frühmorgens zwischen den Haltestellen Stuttgart-Stadtmitte und Ötlingen in der S-Bahn ein, berichtete die Bundespolizei gestern. Das nutzte ein Unbekannter aus und zog ihm sein IPhone aus der Jackentasche. Den Diebstahl bemerkte der junge Mann erst, als er beim Halt in Ötlingen aufwachte.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 07 11/8 70 35-0 entgegen.