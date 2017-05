Wernau (pol) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung vor einem Wettbüro in Wernau flüchtete ein 21-jähriger Gambier zunächst in unbekannte Richtung. Der junge Mann lieferte sich am frühen Freitagabend eine Schlägerei mit einem Gast des Wettbüros, nachdem er der Aufforderung einer Angestellten nicht nachkam, das Wettbüro zu verlassen. Zeugen sahen den Mann später auf dem

Parkplatz eines Ladens in Wernau und er konnte dort durch zwei Polizeistreifen festgenommen werden. Gegenüber der Polizei trat der Mann umgehend aggressiv und lautstark auf, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Im Zuge der Festnahme biss er einen Beamten und verletzte einen anderen Polizisten an der Hand. Dadurch waren weitere Kräfte der Polizei notwendig, um die Lage letztendlich unter Kontrolle zu bringen. Der aggressive Mann wurde auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam genommen. Der verletzte Gast des Wettbüros musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da er kurz vor seiner

Festnahme noch einen Joint in der Hand hielt.

