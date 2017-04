Wernau (pol) - Aus bislang unbekannten Gründen ist es in den frühen Morgenstunden des Ostersonntages in einer Gaststätte in Wernau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen und einem 40-jährigen Mann gekommen wie die Polizei berichtet. Im Verlauf des Streits kam es zu einem Gerangel und beide Personen fielen zu Boden, wobei der 40-Jährige die Oberhand gewann und mehrfach auf den jüngeren Mann einschlug. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Fall hat die Kriminalpolizei übernommen.

