Schlägerei in Asylbewerberunterkunft

Am Freitag gegen 21.50 Uhr kam es in der Unterkunft für Asylsuchende in der Heinrich-Otto-Straße wegen einer Schlägerei zu einem Polizeieinsatz. Die beiden Kontrahenten, ein 23-jähriger Gambier und ein 27-jähriger Algerier, hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites wurden beide dann handgreiflich. Sie versuchten einander mit Stühlen und Besen zu schlagen, was allerdings durch das Eingreifen weiterer Bewohner der Unterkunft verhindert werden konnte. Einer der Beteiligten wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beide Kontrahenten erlitten Prellungen, einer verlor einen Zahn.