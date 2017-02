Stuttgart (pol) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen offenbar drei Personen ist es Dienstagnacht gegen 23:40 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gekommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwickelte sich zwischen einem 28-Jährigen und einem 22 und 25 Jahre alten Duo eine verbale Auseinandersetzung, woraus in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung entstand.

Dabei soll der offenbar stark alkoholisierte 28-Jährige nach Angaben der Polizei versucht haben, einen der beiden Männer zu schlagen. Daraufhin wurde er durch einen der Männer wohl so stark im Kopfbereich getroffen, dass dieser zu Boden ging, mit dem Kopf auf den Boden aufschlug und bewusstlos liegen blieb. Der 28-Jährige erlitt nach jetzigem Kenntnisstand ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Schädelfraktur. Die beiden Männer entfernten sich im Anschluss in eine abfahrbereite S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Die Lokführerin der S-Bahn bemerkte wie die beiden Männer in die S-Bahn stiegen, verriegelte die Türen und alarmierte die Einsatzkräfte. Eine zufällig vor Ort anwesende Ärztin versorgte den 28-Jährigen erstmedizinisch. Beamte des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße nahmen die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer in der S-Bahn fest.

Ebenfalls vor Ort befindliche Streifen der Bundespolizei übernahmen im Anschluss den Fall und brachten den 22-Jährigen und den mit 1,52 Promille alkoholisierten 25-Jährigen auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Der 28-Jährige, der sich nach jetzigem Stand außer Lebensgefahr befindet, wurde durch die alarmierten Rettungswagen sowie einen Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die S-Bahnsetzte nach rund 25 Minuten ihre Fahrt fort. Der genaue Tathergang, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Notwehrsituation sowie die Auswertung der Kameras sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Bundespolizei.