Ostfildern (pol) - Auf das von außen sichtbar im Fahrzeug zurückgelassene Smartphone Samsung Galaxy S7 Edge hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Mittwochabend an einem Fiat Freemont die Scheibe der Fahrertür einschlug. Das teilt die Polizei mit. Die Geschädigten hatten ihr Fahrzeug gegen 19 Uhr im Scharnhauser Park im Parkhaus Stadthaus in der Bonhoefferstraße abgestellt. Als sie nach 40 Minuten wieder zurückkamen, bemerkten sie den Schaden. Da noch sehr viel Kundenverkehr herrschte, könnte der Pkw-Aufbruch bemerkt worden sein. Die Polizei Filderstadt nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter 0711/70913 entgegen.

