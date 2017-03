Filderstadt (pol) - Am frühen Samstagmorgen beschädigte bislang unbekannter Täter ein Verkehrszeichen gegenüber einem Vereinsheim in der Seestraße. Polizeiangaben zufolge wurden im Bereich der Seestraße insgesamt neun Schachtdeckel aus der Fahrbahn gehoben und auf dem Weg abgelegt. Drei weitere Schachtdeckel fehlten in der Friedhofstraße. Glücklicherweise kam niemand zu schaden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.

