Nürtingen (pol) - Am Freitagnachmittag gegen 15:20 ist es in Nürtingen laut Polizeiangaben zu einer Sachbeschädigung gekommen.. Nach dem Anruf eines aufmerksamen Bürgers, dass im Moment eine Person in der Hochwiesenstraße eine öffentliche Infotafel beschreiben würde, konnte nach kurzer Fahndung ein vom Tatort weggefahrenes Fahrzeug kontrolliert werden. Beim Tatverdächtigen konnten dann zwei Permanentstifte aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 22-jährigen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

