Esslingen (pol) - Am frühen Freitagabend haben mehrere Jugendliche im Bereich der Unterführung am Bahnhof in Esslingen gegen eine Wand getreten und versucht diese zu beschädigen. Die Beamten vor Ort konnten anschließend eine siebenköpfige Jugendgruppe antreffen und ein ungefähr 40 x 40 cm großes Loch in einer danebenliegenden Wandplatte. Da alle Jugendlichen abstritten mit der Sachbeschädigung in Verbindung zu stehen, wurden weitergehende Ermittlungen eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Anzeige