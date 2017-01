Kirchheim (pol) - Eine betrunkene Autofahrerin ist am Montagmittag so lange rückwärts gefahren, bis ihr Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt ist und es nicht mehr weiterging. Die 57-Jährige wollte nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr mit ihrem Audi in der Sackgasse Weileräcker wenden. Als sie rückwärts herausfuhr, kam sie von der Straße ab und streifte zunächst einen Baum. Anschließend überfuhr sie eine Hecke sowie einen Gartenzaun. Letztendlich prallte sie noch gegen die Hauswand. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben.

