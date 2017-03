Esslingen (pol) - Der 38-jährige Fahrer eines Mercedes-Busses fuhr im Parkhaus des "Das ES" am Samstagmittag rückwärts von seinem Parkplatz und übersah dabei nach Angaben der Polizei eine 82-jährige Fußgängerin die im gleichen Augenblick hinter dem Fahrzeug lief. Durch den Zusammenstoß fiel die ältere Dame zu Boden und verletzte sich schwer am Bein. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

