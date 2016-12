Nürtingen (pol) - Einen bislang unbekannten Fahrer eines roten Fahrzeugs sucht die Nürtinger Polizei. Dieser hatte, so die Polizei, in der Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro angerichtet.

Der Unbekannte blieb mit seinem Wagen an der Einmündung Am Obertor/Am Kührain an einer Steinmauer sowie einem Geländer hängen. Es konnten rote Lackantragungen festgestellt werden.

Anzeige

Der Schaden wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr entdeckt. Da die Unfallstelle an einer stark frequentierten Stelle direkt gegenüber der Mörikeschule liegt, erhofft sich das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0, Zeugenhinweise oder Angaben zu einem beschädigten roten Fahrzeug zu bekommen.