Ostfildern (pol) - Am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr ist ein Transporter-Fahrer wegen mehrfachen Verkehrsverstößen aufgefallen. Zunächst überfuhr der 37-Jährige laut Polizei eine rote Ampel nach dem Flughafentunnel und bog nach rechts in Richtung Neuhausen/Scharnhausen ab. Dann bog er nach links Richtung Scharnhausen ab, obwohl die dortige Ampel ebenfalls rot zeigte. In Scharnhausen fuhr der 37-Jährige über die Kreuzung Plieninger Straße/Siemensstraße, um ins gegenüberliegende Industriegebiet zu gelangen, obwohl von rechts zwei Fahrzeuge kamen.

Beide mussten stark abbremsen, um nicht mit dem Fiat Ducato zu kollidieren. Im Industriegebiet von Scharnhausen wurde der Paketzusteller an einer Lieferstation von der Polizei gestellt und kontrolliert. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Ducato machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.