Neckartenzlingen (pol) - Bei einem Beinaheunfall mit einem Pkw ist am Sonntag ein 13 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Der Junge überquerte laut der Polizei um 13.15 Uhr bei grüner Fußgängerampel in Richtung Pommernstraße die Steinachstraße. Ungefähr in der Mitte der Straße erkannte er, dass ein von der Stuttgarter Straße gekommener Audi-Fahrer an der roten Ampel nicht anhalten würde. Nur durch eine Notbremsung konnte der 13-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte er vornüber auf die Fahrbahn und kam hinter dem durchgefahrenen Audi leichtverletzt zum Liegen. Der unbekannte Audi-Lenker fuhr ungeachtet des Geschehens in Richtung Spenglerstraße weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird ein älterer blauer Audi mit Esslinger Kennzeichen. Hinweise zum Unfallhergang und zum gesuchten Pkw nimmt das Polizeirevier in Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen.

