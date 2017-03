Filderstadt-Bonlanden (pol) - Ein Schaden von rund 40.000 Euro dürfte am Montagmorgen, kurz vor 6.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der "unteren Schinderbuckelkreuzung" entstanden sein. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines VW Transportes aus Gärtringen befuhr die Abfahrt der B 27 und wollte geradeaus auf die K 1225 in Richtung Harthausen weiterfahren. An der Kreuzung mit der Bonländer Hauptstraße missachtete er vermutlich aus Unachtsamkeit die rote Ampel und kollidierte mit einem von rechts kommenden 28-jährigen BMW-Fahrer. Obwohl der BMW-Fahrer aus Filderstadt noch eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er einen seitlichen Aufprall auf das Heck des Transporters nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW laut Polizei ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Beide Fahrer wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in die Klinik verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie jedoch nicht verletzt worden.

