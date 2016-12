Plochingen (pol) - Eine 56-jährige Fahrerin eines Motorrollers ist am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Schorndorfer Straße verletzt worden. Zu dem Unfall kam es der Polizei zufolge, als eine 85-jährige Plochingerin mit ihrem Mercedes aus einem an die Schorndorfer Straße angrenzenden Parkplatz auf die Fahrbahn einbiegen wollte. Obwohl die Rollerfahrerin noch versuchte auszuweichen, konnte sie eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern. Die 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in einen Klinik. Ihr Roller musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden dürfte 7.000 Euro betragen.

