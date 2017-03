Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es gestern kurz nach 17 Uhr auf der

K 1227 kurz vor der Seebrückenmühle gekommen, so die Polizei. Ein 55- jähriger Rollerfahrer fuhr von der Eselsmühle kommend in Richtung Seebrückenmühle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. An seinem Roller entstand ein geringer Schaden.

