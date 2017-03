Kirchheim (pol) - Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstag ein 57 Jahre alter Lenker eines Motorrollers verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich um 16.40 Uhr in der Tannenbergstraße. Der in Richtung Einsteinstraße gefahrene Rollerfahrer wollte nach Polizeiangaben in die Lichtensteinstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 31 Jahre alte Autofahrer nicht und fuhr hinten auf. Bei dem Aufprall wurde der 57-Jährige samt seinem Roller etwa zehn Meter weit nach vorne geschleudert. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt.

