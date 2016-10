Nürtingen (pol) - Am Dienstag musste die Feuerwehr Nürtingen gegen 1 Uhr zu einem brennenden Kleinkraftroller ausrücken. Am Fahrradständer bei der Unterführung am Bahnhof Nürtingen brannte ein Roller komplett ab, wie die Polizei berichtet.

Das Fahrzeug konnte durch die Einsatzkräfte der Nürtinger Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe, da der Besitzer des Rollers der Polizei Nürtingen bislang nicht bekannt ist. Anschließend wurde das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen zum Polizeirevier Nürtingen verbracht. Die Ermittlungen zum Besitzer sowie zur Brandursache dauern noch an.