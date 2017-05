Nürtingen (pol) - Am Samstagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr ist aus einem bislang ungeklärten Grund im Ortsteil Zizishausen in der Filsstraße ein Fallrohr einer Dachrinne in Brand geraten. Laut Polizei konnte das in den Boden eingelassene Kunststoffrohr noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Bewohnern abgelöscht werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften dort. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen ebenso vor Ort. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer ein Schaden.

