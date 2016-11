Kirchheim (pol) - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Charlottenstraße in Kirchheim die Terrassentüre zu einer Erdgeschoßwohnung aufgehebelt und einen Ring gestohlen. An der Terrassentüre entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Wertes vom Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden.

