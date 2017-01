Neidlingen (pol) - Als unbelehrbar erwies sich ein 29-Jähriger, der am Sonntagnachmittag auf der Straße Hofen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine Besatzung des Rettungsdienstes war laut Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr gerade dabei, einen Patienten in den Rettungswagen zu verladen und hatte dazu ihr Fahrzeug auf dem schmalen, schneebedeckten Feldweg Hofen abgestellt. Als der 29-jährige Kirchheimer mit seinem Fiat Panda, an dem ein Schlitten besetzt mit zwei jungen Männern angehängt war, aus Richtung Kirchheim heranfuhr, wurde er von einem Sanitäter angesprochen und gebeten kurz zu warten. Eine Durchfahrt war nicht möglich.

Angestachelt durch den Fahrzeughalter, der mit auf dem Schlitten saß, er solle doch das Differential zuschalten, versuchte sich der Kirchheimer am Hang links neben dem Rettungswagen vorbeizudrücken. Allerdings überschätzte er dabei die Geländetauglichkeit seines Kleinwagens. Dieser rutsche seitlich vom Hang ab und prallte so unglücklich gegen die offene Hecktüre des Rettungswagens, dass die dahinter stehende Sanitäterin zu Boden fiel. Hierbei wurde sie zum Glück nur leicht verletzt. Der Transport des Patienten in die Klinik konnte kurz danach fortgesetzt werden. Die beiden Schlittenfahrer blieben unverletzt. Der Schaden blieb mit etwa 500 Euro überschaubar. Die Verkehrspolizei Esslingen leitete ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher ein.