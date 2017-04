Kirchheim (pol) - Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr musste die Polizei in Kirchheim am Gießnaubach die Kirchheimer Feuerwehr zur Hilfe bitten. Ein 51-jähriger Mann aus Kirchheim war zu Fuß auf dem Weg nach Hause und stürzte dabei circa fünf Meter eine Böschung hinab, vermutlich wegen seines hohen Alkoholpegels. Ein Baumstumpf stoppte seinen Fall und verhinderte, dass er weiter Richtung Bach abrutschte. Da sich der Mann nicht mehr selbst helfen konnte, wurde er mittels einer Spezialtrage der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Er wurde zur Untersuchung vom ebenfalls verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

