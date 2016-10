Denkendorf (pol) – Die Polizei sucht die Fahrer eines weißen Mercedes und eines Ford Ka, die am Samstag gegen 16.30 Uhr Zeugen eines Vorfalls in der Vogelsangstraße wurden. Dieser ereignete sich, nachdem ein 69-jähriger Fußgänger die Vogelsangstraße überquerte und den Fahrer eines blauen Ford Focus Kombi ansprach. Der Autofahrer war zuvor mit dem Handy am Ohr, ohne zu blinken, abgebogen. Der Ford-Fahrer hielt daraufhin an, bedrohte und beleidigte den Senior und trat ihm mehrmals in die Kniekehlen, sodass er stürzte. Anschließend stieg der Mann, der als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 cm groß, und mit dunkler Oberbekleidung beschrieben wird, wieder in sein Auto und flüchtete. Die beiden gesuchten Fahrzeughalter wurden Zeugen dieses Vorfalls und kamen dem 69-jährigen, der nicht verletzt wurde, zur Hilfe. Das teilt die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3 entgegen

