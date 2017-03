Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Donnerstagabend sind zwei durchschaute Ladendiebe handgreiflich geworden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Ulmer Straße. Ein Jugendlicher, ein Heranwachsender sowie eine noch nicht identifizierte weibliche Person beluden laut Polizei gemeinsam einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Wert von rund 200 Euro. Als der Jugendliche den gefüllten Wagen ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigeschoben hatte, schritt der Ladendetektiv ein. Obwohl der Jugendliche um sich schlug, konnte er festgehalten werden. Als der Heranwachsende sah, dass sein Gefährte sich nicht befreien konnte, griff auch dieser den Ladendetektiv an.

Der Detektiv blieb unverletzt und konnte die Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es handelte sich um ein 15 und 19 Jahre altes Brüderpaar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu der noch nicht identifizierten Begleiterin dauern an.