Ostfildern (pol) - Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr löste ein Rauchmelder in einem Hotel in der Kreuzbrunnenstraße in Ostfildern Brandalarm aus. Nachdem zunächst unklar war, ob dieser durch ausgetretenes Ammoniak ausgelöst wurde, eilte die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug an die Einsatzstelle. Vor Ort konnte schnell in Erfahrung gebracht werden, dass im Untergeschoß Reinigungsarbeiten stattfanden, welche den beißenden Ammoniakgeruch verursacht hatten. Eine Gefahr für Personen bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. In dem Hotel finden derzeit Zeit Renovierungsarbeiten statt.

