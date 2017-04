Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine ganze Serie von Fahrzeugaufbrüchen der Marke BMW, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben, beschäftigt den Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen. Bis zum Mittag wurden dem Polizeiposten bislang sieben aufgebrochene Fahrzeuge mitgeteilt. Im Stadtteil Leinfelden, in der Teckstraße, Neuffenstraße, der Paracelsusstraße und in der Rohrer Straße waren an den geparkten Fahrzeugen der Marke BMW jeweils das hintere Dreiecksfenster eingeschlagen worden. Nachdem die Unbekannten so ins Fahrzeug gelangten, bauten sie die Navigationsgeräte der Serie Professional, die Sportlenkräder und teils die komplette Mittelkonsole fachmännisch aus. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im Bereich von mehreren zehntausend Euro belaufen.

Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/903770 um Hinweise.