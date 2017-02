Kirchheim unter Teck (pol) - Einbrecher sind am Dienstag in ein Reihenhaus im Schimmingweg eingedrungen. Mit einem Werkzeug stemmten die Diebe zwischen 7.15 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus. Ihnen fiel eine Schachtel mit mehreren Armbanduhren von geringem Wert in die Hände. Unerkannt verließen die Gauner den Tatort.

Anzeige