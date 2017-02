Filderstadt-Bernhausen (pol) - Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen acht Uhr, an der Kreuzung Bruckenackerstraße und Gartenstraße ereignet hat, so die Polizei. Ein 20-Jähriger war mit seinem Seat Leon auf der Bruckenackerstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße fuhr er ohne die Vorfahrtsregeln zu beachten in die Kreuzung ein, um sie geradeaus zu überqueren. Ein von rechts aus der Gartenstraße heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 52-Jähriger konnte mit seinem VW Passat nicht mehr schnell genug reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenkrachten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Passat leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt.

